Иллюстрации о вреде алкоголя предлагается размещать на бутылках спиртного

13:16, 12 января 2018, ПАИ

Руководство федерального проекта «Трезвая Россия» предложила размещать на упаковке алкогольной продукции иллюстрации о вреде чрезмерного употребления спиртного, соответствующая инициатива, направлена главе Министерства здравоохранения Веронике Скворцовой, сообщает RT.

По словам автора обращения, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, текстовой информации о губительных последствиях потребления алкоголя, которая в настоящее время размещается на бутылках, недостаточно. По его мнению, необходимы также иллюстрации. «Такие картинки заставят людей как минимум задуматься перед тем, как купить спиртное», - пояснил руководитель проекта.

В министерстве здравоохранения заявили, что изучат идею общественников. В то же время первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Наталья Санина уверена, что предостерегающие картинки вряд ли улучшат статистику потребления алкоголя среди взрослого населения, но могут снизить популярность спиртных напитков у юных россиян.