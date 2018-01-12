0
18:30
До -14 градусов опустится температура в Псковской области 13 января
16:16
Александр Котов: Прокуратура — это орган, который помогает людям найти справедливость
16:01
Профессионализм и истинный патриотизм работников псковской прокуратуры отметили областные власти
15:42
Сергей Белов: Прокурор — это особый путь в жизни
14:13
Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина организуют в приёмных «Единой России» в Пскове и Великих Луках
13:33
Михаил Ведерников проконтролировал результаты работы на стройплощадке Перинатального центра
12:47
Псковские дали
Еще новости
Общество

Иллюстрации о вреде алкоголя предлагается размещать на бутылках спиртного

Руководство федерального проекта «Трезвая Россия» предложила размещать на упаковке алкогольной продукции иллюстрации о вреде чрезмерного употребления спиртного, соответствующая инициатива, направлена главе Министерства здравоохранения Веронике Скворцовой, сообщает RT.

По словам автора обращения, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, текстовой информации о губительных последствиях потребления алкоголя, которая в настоящее время размещается на бутылках, недостаточно. По его мнению, необходимы также иллюстрации. «Такие картинки заставят людей как минимум задуматься перед тем, как купить спиртное», - пояснил руководитель проекта.

В министерстве здравоохранения заявили, что изучат идею общественников. В то же время первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Наталья Санина уверена, что предостерегающие картинки вряд ли улучшат статистику потребления алкоголя среди взрослого населения, но могут снизить популярность спиртных напитков у юных россиян.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До -14 градусов опустится температура в Псковской области 13 января
12 января 2018
До -14 градусов опустится температура в Псковской области 13 января
Александр Котов: Прокуратура — это орган, который помогает людям найти справедливость
12 января 2018
Александр Котов: Прокуратура — это орган, который помогает людям найти справедливость
Профессионализм и истинный патриотизм работников псковской прокуратуры отметили областные власти
12 января 2018
Профессионализм и истинный патриотизм работников псковской прокуратуры отметили областные власти
Сергей Белов: Прокурор — это особый путь в жизни
12 января 2018
Сергей Белов: Прокурор — это особый путь в жизни
Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина организуют в приёмных «Единой России» в Пскове и Великих Луках
12 января 2018
Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина организуют в приёмных «Единой России» в Пскове и Великих Луках 2
Михаил Ведерников проконтролировал результаты работы на стройплощадке Перинатального центра
12 января 2018
Михаил Ведерников проконтролировал результаты работы на стройплощадке Перинатального центра
С профессиональным праздником поздравил псковских сотрудников прокуратуры Александр Котов
12 января 2018
С профессиональным праздником поздравил псковских сотрудников прокуратуры Александр Котов
Александр Борисов избавился от приставки «врио»
11 января 2018
Александр Борисов избавился от приставки «врио»

Идет загрузка...