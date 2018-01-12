Согласительная комиссия по закону о запрете притравочных станций создана в России

12:38, 12 января 2018, ПАИ

Согласительная комиссия по закону о запрете притравочных станций и контактной притравки создана в России. Как сообщает ТАСС, соответствующий проект постановления приняла 12 января Государственная Дума РФ.

Закон устанавливает требования к подготовке и обучению собак охотничьих пород и ловчих птиц, не допускающих жестокого обращения с животными, в том числе причинения им физического вреда. Подготовка и обучение (дрессировка) указанных животных допускаются исключительно в закрепленных охотничьих угодьях.

Согласительная комиссия создана в связи с тем, что Совет Федерации отклонил данный федеральный закон, принятый Госдумой 21 декабря 2016 года. Многие сенаторы посчитали, что документ не проработан, а его принятие приведет к проблемам в охотничьей отрасли.

В состав комиссии вошли 11 депутатов от всех парламентских фракций: Николай Николаев, Владимир Бурматов, Михаил Кузьмин, Ольга Тимофеева, Адальби Шхагошев («Единая Россия»), Олег Лебедев, Владимир Поздняков (КПРФ), Анатолий Грешневиков, Олег Шеин («Справедливая Россия»), Ярослав Нилов, Владимир Сысоев (ЛДПР). Со стороны Совета Федерации в нее включены 11 сенаторов. Сопредседателем согласительной комиссии от Госдумы предлагается избрать главу профильного комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

Для участия в согласительных процедурах будут приглашены представители президента России и Правительства. Первое заседание комиссии запланировано 16 января.