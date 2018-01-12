Более 25 млн рублей направят власти Псковской области на развитие сельхозкооперации

12:14, 12 января 2018, ПАИ

Власти Псковской области направят в этом году более 25 млн рублей на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора.

Средства будут выделены в виде грантовой поддержки и субсидий на возмещение части понесенных затрат на развитие материально-технической базы: приобретение и монтаж оборудования и техники для производственных объектов, а также покупку специализированного транспорта.

Государственная поддержка осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013–2020 годы» за счет областного и федерального бюджетов.

«Реализация мероприятий по государственной поддержке кооперативов положительно сказывается на экономическом и социальном развитии сельских территорий, способствует росту числа крестьянских (фермерских) хозяйств, занятости населения в сельской местности и созданию новых рабочих мест, положительному опыту предпринимательства на селе», — отметили в госуправлении.

В настоящий момент в Псковской области действуют семь сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Среди них — «Молочный двор» по переработке молока в Новосокольническом районе, «Кипрей» по заготовке и переработке лесного сырья в Псковском районе, «Возрождение» по разведению крупного рогатого скота и производству сырого молока в Псковском районе и другие.

Напомним, что в прошлом году на поддержку сельхозкооперативов из областного бюджета было выделено около 1 млн рублей. На эти средства «Молочный двор» закупил охладитель молока открытого типа и цистерну для перевозки и кратковременного хранения молока. Деятельность кооператива позволила осуществлять сбор молока от мелких производителей до 20–25 тонн в сутки, что позволило привлечь покупателей сырого молока и повысить его закупочную цену, тем самым улучшить финансовое благополучие хозяйств. Молоко на молокоприемный пункт поставляют 28 хозяйств области из 8 районов (Бежаницкого, Дедовичского, Дновского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Порховского, Великолукского). За год работы кооператива было реализовано более 5 тысяч тонн молока.