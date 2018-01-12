Дата избрания нового председателя Совета Псковского облпотребсоюза пока не определена

12:50, 12 января 2018, ПАИ

Дата избрания нового председателя Совета Псковского облпотребсоюза пока не определена. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе объединения, решение будет принято на областном отчетно-выборном собрании, которое пройдёт после районных.

Собрания в районах ориентировочно начнутся во второй половине января.

Напомним, ранее Совет Псковского облпотребсоюза возглавлял вице-спикер Псковского областного Собрания Валентин Каленский. 3 января он попал в дорожно-транспортное происшествие, несколько дней провёл в реанимации в тяжёлом состоянии и 8 января скончался на 64-м году жизни.