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Экономика

Псковской областной типографии больше не грозит банкротство

Псковская областная типография выходит из процедуры банкротства. Об этом сообщила главный бухгалтер предприятия Светлана Адмакина в ходе визита в типографию врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 12 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Светлана Адамакина рассказала, что сейчас финансовое состояние областной типографии  устойчивое. «Налоги и зарплаты платим вовремя. Прибыли пока не имеем, выходим в ноль, но живем по средствам», - подчеркнула она. По словам главного бухгалтера, произведено оздоровление производства, найдены новые заказчики, и заказов довольного много. Так, типография активно работает с издательством «Эксмо», много заказов поступает от Псково-Печерского монастыря.Вставить

Заместитель руководителя по производству Инга Тимофеева провела для Михаила Ведерникова  экскурсию по цеху предприятия, показала станки.  По её словам, в типографии сейчас печатаются 7 районных газет. Михаил Ведерников уточнил, почему не все. Инга Тимофеева пояснила, что не все конкурсы удается выиграть областной типографии.

  • Врио губернатора Михаил Ведерников посетил Псковскую областную типографию
    Фото: Дарья Хваткова
  • Врио губернатора Михаил Ведерников посетил Псковскую областную типографию
    Фото: Дарья Хваткова
  • Врио губернатора Михаил Ведерников посетил Псковскую областную типографию
    Фото: Дарья Хваткова
  • Врио губернатора Михаил Ведерников посетил Псковскую областную типографию
    Фото: Дарья Хваткова
  • Врио губернатора Михаил Ведерников посетил Псковскую областную типографию
    Фото: Дарья Хваткова
  • Врио губернатора Михаил Ведерников посетил Псковскую областную типографию
    Фото: Дарья Хваткова
  • Врио губернатора Михаил Ведерников посетил Псковскую областную типографию
    Фото: Дарья Хваткова
  • Врио губернатора Михаил Ведерников посетил Псковскую областную типографию
    Фото: Дарья Хваткова
  • Врио губернатора Михаил Ведерников посетил Псковскую областную типографию
    Фото: Дарья Хваткова
  • Врио губернатора Михаил Ведерников посетил Псковскую областную типографию
    Фото: Дарья Хваткова
  • Врио губернатора Михаил Ведерников посетил Псковскую областную типографию
    Фото: Дарья Хваткова
  • Врио губернатора Михаил Ведерников посетил Псковскую областную типографию
    Фото: Дарья Хваткова
  • Врио губернатора Михаил Ведерников посетил Псковскую областную типографию
    Фото: Дарья Хваткова
  • Врио губернатора Михаил Ведерников посетил Псковскую областную типографию
    Фото: Дарья Хваткова
  • Врио губернатора Михаил Ведерников посетил Псковскую областную типографию
    Фото: Дарья Хваткова
  • Врио губернатора Михаил Ведерников посетил Псковскую областную типографию
    Фото: Дарья Хваткова
  • Врио губернатора Михаил Ведерников посетил Псковскую областную типографию
    Фото: Дарья Хваткова
  • Врио губернатора Михаил Ведерников посетил Псковскую областную типографию
    Фото: Дарья Хваткова
  • Врио губернатора Михаил Ведерников посетил Псковскую областную типографию
    Фото: Дарья Хваткова
  • Врио губернатора Михаил Ведерников посетил Псковскую областную типографию
    Фото: Дарья Хваткова
  • Врио губернатора Михаил Ведерников посетил Псковскую областную типографию
    Фото: Дарья Хваткова
  • Врио губернатора Михаил Ведерников посетил Псковскую областную типографию
    Фото: Дарья Хваткова
  • Врио губернатора Михаил Ведерников посетил Псковскую областную типографию
    Фото: Дарья Хваткова

Врио губернатора предложил объединить все районные газеты Псковской области в одну структуру, чтобы была возможность обходиться без конкурсов, и все газеты печатались в Пскове.

«Это очень хорошее предложение», - отреагировала Инга Тимофеева.

Также она рассказала о производственных мощностях типографии, возможностях, показала готовую продукцию: журналы, газеты, буклеты. Также Михаилу Ведерникову представили выставку готовой продукции, в частности, книг, которые напечатаны в типографии.

Затем врио главы региона встретился с коллективом предприятия и поздравил сотрудников с предстоящими Днем печати и 100-летим областной типографии, которое состоится в этом году. Михаил Ведерников пообещал типографии поддержку из областного бюджета и заметил, что есть планы по дальнейшему развитию производства. Он утонил, что в ближайшее время завершится конкурс на управление и предприятие будет передано в постоянную собственность.

«Мы также постараемся найти возможность, чтобы все районные газеты печатались на типографии», - подчеркнул врио губернатора. Он сообщил, что 13 января, в День печати, проведёт встречу с редакторами районных газет, на которой обсудит данный вопрос.

Также Михаил Ведерников поинтересовался, не будет ли коллектив типографии в качестве отдаленной перспективы против переезда в другое помещение большей площади, чтобы появилась возможность расширить производственные мощности, установить новые станки. Коллектив поддержал такую инициативу.

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