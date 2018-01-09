44 тысячи рублей лишилась островичка, доверившись мошеннику

13:27, 12 января 2018, ПАИ

Мошенник сумел через мобильный онлайн-банк завладеть 44 тысячами рублей, принадлежащими жительнице Острова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, местная жительница разместила объявление о сдаче жилья внаем в интернете. Через некоторое время 10 января неизвестный мужчина, который представился военнослужащим из Московской области, предложил снять жилье. И далее путём различных уловок он завладел деньгами женщины.

Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по Островскому району. По данному факту проводится проверка.