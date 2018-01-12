Экс-вокалист «Технологии» Роман Рябцев запишет песню с псковскими музыкантами

14:40, 12 января 2018, ПАИ

Экс-вокалист группы «Технология» Роман Рябцев планирует записать песню с псковскими музыкантами. Это будет композиция в стиле фолк-рок, рассказал исполнитель в интервью корреспонденту Псковского агентства информации.

«Мне давно нравится фолк, есть одна песня на стихи Роберта Бернса. В ней необходима волынка, на гитарах такое звучание, как мне нравится, сделать невозможно. Поэтому, было решено приехать в Псков, чтобы уже конкретно обсудить детали с местной фолк-группой», - пояснил музыкант.

Роман Рябцев приехал в Псков 11 января. Он отметил, что успел посетить Печоры и остался в восторге от достопримечательностей.

Добавим, что в конце 2017 года Роман Рябцев начал свою сольную карьеру. Сейчас он готовит несколько новых композиций.