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Общество

Уличное освещение на улице Ленина в Пскове восстанавливают специалисты

Уличное освещение на улице Ленина в Пскове восстанавливается по временной схеме, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Основная причина неисправности - выход из строя подземных кабельных линий. Более конкретно её установить можно будет только после вскрытия проблемного участка при проведении земельных работ в надлежащих погодных условиях.

В Управлении городского хозяйства администрации города отметили, что уже выявлено и переключено указанным способом три участка кабельных линий на этой улице, ведется работа по выявлению очередного неисправного отрезка. Планируется, что сегодня вся работа будет завершена.

В УГХ подчеркнули, что все затраты на восстановительные работы возьмёт на себя подрядная организация, занимавшаяся реконструкцией улицы Ленина, в рамках своих гарантийных обязательств.

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