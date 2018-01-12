Уличное освещение на улице Ленина в Пскове восстанавливают специалисты

14:22, 12 января 2018, ПАИ

Уличное освещение на улице Ленина в Пскове восстанавливается по временной схеме, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Основная причина неисправности - выход из строя подземных кабельных линий. Более конкретно её установить можно будет только после вскрытия проблемного участка при проведении земельных работ в надлежащих погодных условиях.

В Управлении городского хозяйства администрации города отметили, что уже выявлено и переключено указанным способом три участка кабельных линий на этой улице, ведется работа по выявлению очередного неисправного отрезка. Планируется, что сегодня вся работа будет завершена.

В УГХ подчеркнули, что все затраты на восстановительные работы возьмёт на себя подрядная организация, занимавшаяся реконструкцией улицы Ленина, в рамках своих гарантийных обязательств.