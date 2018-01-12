Уникальным документом пополнилась электронная библиотека «Псковиана»

14:31, 12 января 2018, ПАИ

Накануне Дня российской печати, который отмечается 13 января, у пользователей электронной библиотеки «Псковиана» появилась возможность прочитать уникальный краеведческий документ - первый номер газеты «Псковский набат». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной библиотеке.

26 октября 1917 года в результате перевыборов Совета, закончившихся победой радикальных сил, в Пскове установилась Советская власть, а на следующий день – 27 октября, вышел первый номер газеты «Псковский набат». Открывался он лозунгом «Вся власть Советам!», а далее шел список кандидатов в Учредительное собрание по Псковскому избирательному органу, выставленных РСДРП – список № 6.

Издание газеты комитет РСДРП задумывал гораздо раньше, но по различным причинам сроки неоднократно переносились. Член редколлегии В. И. Разломов (Суворов) вспоминал: «… Партийный комитет утвердил название ее – «Псковский набат». Оно нам нравилось и казалось очень точным. «Гуди, набат, зови на бой кровавый, святой и правый, за землю, за волю!».

«Мы верим, что все, кто с нами, кто за наши лозунги, сплотятся вокруг «Набата», сделают его своей родной газетой, помогут ей средствами и своим личным трудом», - говорилось в передовой статье.

Добавим, что электронная библиотека «Псковиана» формируется Псковской областной универсальной научной библиотекой. Оцифровка и сохранение документного наследия региона, как важной части культурного достояния России - одна из основных задач библиотеки.