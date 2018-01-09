Мужчина дважды украл спиртное из одного и того же магазина в Пскове

13:52, 12 января 2018, ПАИ

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, который дважды украл спиртное из одного и того же магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сигнал «Тревога» из магазина на Рижском проспекте. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 48-летнего жителя Псковского района, который похитил из магазина спиртные напитки.

В ходе разбирательства установлено, что днем ранее из этой торговой точки, подозреваемый украл две бутылки коньяка.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.