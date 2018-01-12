135 работодателей проверят инспекторы труда в Псковской области в этом году

14:26, 12 января 2018, ПАИ

В текущем году государственные инспекторы труда проверят 135 организаций, обществ, муниципальных предприятий, государственных учреждений, индивидуальных предпринимателей Псковской области по вопросам соблюдения трудового законодательства и законодательства об охране труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

48 плановых проверок будут проводиться совместно с другими контролирующими органами Псковской области.

План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на этот год размещён на сайте инспекции труда.