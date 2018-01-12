Сотрудники МЧС и ГИБДД будут дежурить на псковских дорогах в выходные

16:45, 12 января 2018, ПАИ

13 и 14 января на временных постах в Неёлово и Солоново Псковского района будет организовано дежурство оперативных групп МЧС совместно с представителями ГИБДД для предупреждения об опасности выхода на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озёр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Взаимодействие специалистов МЧС с сотрудниками Госавтоинспекции обусловлено тем, что только представители УГИБДД имеют полномочия по остановке автотранспорта, пояснили в управлении. Сотрудники МЧС доводят до водителей и пассажиров машин содержание распоряжения о запрете выхода на лёд под роспись, выдают им на руки экземпляры данного документа. Такая работа будет проводиться в течение всех выходных дней.

Кроме того, в готовности к действиям по ведению спасательных работ на водных объектах находятся поисково-спасательные отряды Аварийно-спасательной службы области.