Из-за подозрительной коробки из школы №17 в Пскове эвакуировали людей

15:07, 12 января 2018, ПАИ

Сегодня, 12 января, в Пскове из школы №17 (Зональное шоссе, 11) были эвакуированы ученики и преподаватели в связи с обнаружением подозрительной коробки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, об обнаружении подозрительного предмета проинформировал неизвестный. Звонок поступи в 11:36 по телефону 112.

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области приехали на место и провели эвакуацию людей из школы. Сотрудники Росгвардии нашли коробку, в которой ничего опасного не обнаружили. Коробку передали полиции.

Сейчас школа №17 продолжает работать в штатном режиме.