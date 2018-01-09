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Происшествия

Порезавшая гостя великолучанка предстанет перед судом

В суд направлено уголовного дела в отношении жительницы Великих Лук, которая ударила ножом своего гостя.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе следствия установлено, что в мае 2017 года в Великих Луках в доме по Октябрьскому проспекту во время распития спиртных напитков между знакомыми произошел конфликт. В результате 57-летняя хозяйка квартиры ударила ножом 23-летнего гостя.  На машине Скорой помощи молодого человека доставили в больницу, где ему диагностировали проникающее ранение грудной клетки.

Женщину, подозреваемую в совершении этого преступления, по «горячим следам» задержали сотрудники полиции.

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время расследование завершено.

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