Карточная королева

18:06, 12 января 2018, ПАИ

В прокат вышла картина «Большая игра» - режиссёрский дебют сценариста «Социальной сети», «Стива Джобса» и «Человека, который изменил все» Аарона Соркина, который взялся перенести на экран реальную историю о Молли Блум – женщине, в свое время сделавшей целое состояние на организации подпольных покерных игр в Голливуде. Муслим Камалов со всех сторон рассмотрел первую работу Соркина - режиссера, у которого есть все шансы попасть на Оскар.

Молли Блум (Джессика Честейн) – в прошлом профессиональная лыжница с невообразимо высоким айкью, потерпевшая по невероятной случайности фиаско на одном из отборочных турниров по слалому. Бегло завершив спортивную карьеру, она перебирается от родителей в жаркий Лос-Анджелес, где первое время подумывает о поступлении на юрфак. Подрабатывая официанткой в одном из модных клубов, Молли знакомится с бизнесменом Дином. Позже тот нанимает ее в качестве секретарши и поручает организовать не совсем легальную покерную игру, в подвальчике среди друзей, сплошь голливудских знаменитостей. Молли зарабатывает за несколько таких вечеров кругленькую сумму, уходит от начальника, снимает номер в роскошном калифорнийском отеле и открывает свое «казино с блэк-джеком и ...».

Постепенно на организации подпольных игр Молли сколачивает миллионное состояние, но вскоре ею заинтересовываются сначала русская мафия, а потом уже и американские спецслужбы. Спустя годы Молли напишет собственную книгу и прославится на весь мир, а еще через несколько дней в дверь ее номера постучатся агенты ФБР. Тогда покерная дива обращается за помощью к престижному адвокату Чарли Джэффи (Идрис Эльба).

Байопик – жанр, откровенно сказать, древний, трудный, и постоянно вызывающий всевозможные споры. Развернуться в нем, удивить и поразить чем-то новым и свежим, для авторов становится практически невыполнимой миссией. Повествование здесь всегда ведет зрителя от четкой точки А до конечной Б, образы реально существовавших людей каждый раз слегка карикатурны и не могут не совпадать с прототипами. Но если за написание сценария и за постановку берется сам маэстро биографических драм Аарон Соркин, то любопытство берет верх над скепсисом в отношении жанра.

Основной конек Аарона Соркина – это умение ловко и блистательно выстраивать сложную драматургию именно в фильмах-биографиях. Несколько прекрасных работ, а также Оскар за лучший адаптированный сценарий, побудили Соркина сняться с писательского якоря и наконец-то уйти в свободное режиссерское плавание. В своей дебютной картине «Большая игра» (в оригинале же «Игра Молли») современный сценарный гений, кажется, побоялся уплывать далеко от родных берегов и базируется на уже знакомом ему поле. С первого взгляда видно, как фильм структурно тянется к «Социальной сети» Дэвида Финчера: события настоящего времени плотно переплетены с флешбэками героини, а закадровый голос рассказчика и безумный монтаж придают картине динамичность.

Правда стоит героям подольше задержаться за карточным столом, и фильм тут же начинает слегка утомлять: в отдельные моменты режиссер перегружает ленту всевозможными тонкостями американской народной карточной игры, голосом Джессики Честейн поясняя выигрышные комбинации карт. Соркин немного жульничает, притворяясь прямо, скажем, Гаем Ричи времен фильма «Карты, деньги, два ствола». Футажи с хроникой роскошной жизни американских звезд помогают режиссеру-дебютанту маскировать неровности стиля. При этом он не лезет из кожи вон, а старается придерживаться строгих правил классических байопиков.

Главным же достоинством «Большой игры», несомненно, является превосходная Джессика Честейн. За два с половиной часа она удивительным образом успевает эволюционировать от сексапильной студентки-спортсменки до дерзкой и влиятельной хозяйки карточного притона, при этом не растрачивая по пути весь свой шарм и обаяние. Бенефис героини Честейн подкрепляется и идеально подобранными костюмами: платья будут меняться ровно столько же раз, сколько будут чередоваться ее образы. Пару Честейн составил Идрис Эльба со своей классической мощной харизматичной миной. В том числе благодаря блистательным соркиновским диалогам (впрочем, уступающими строкам Тарантино) этот дуэт приковывает и удерживает внимание. А эпизодический вечный подросток Майкл Сера в роли самого себя (но под именем «Игрок Х»), наверное, впервые за всю карьеру сыграл ради одной лишь громкой реплики настолько гнусного и противного человека.

Дебют Соркина-режиссера о принцессе покера Молли Блум, стоит признать, вышел немного комом. Да, где-то он действительно жжёт прекрасными диалогами, когда кажется, что вот-вот и времени на рассказ не хватит. Но в силу отсутствия внятного и опытного режиссерского видения ему так и не удается вытащить заветного туза из рукава. Все потому, что его там попросту нет.