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Общество

Первые в этом году полеты армейской авиации прошли в Псковской области

На аэродроме в Острове в Псковской области прошли первые в новом году плановые учебно-тренировочные полеты летчиков армейской авиации Западного военного округа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Западного военного округа, экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 выполнили визуальный поиск и обнаружение неопознанных целей в дневное и ночное время, совершающих полет на высоте не более 50 метров со скоростью менее 200 километров в час,  с дальнейшим их сопровождением и принуждением к посадке.

Неопознанные цели имитировали транспортно-боевые вертолеты Ми-8. По условиям тренировок их экипажи не отвечали на запросы диспетчерских служб и осуществляли маневрирование на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Всего за время тренировки по перехвату воздушных целей каждый экипаж совершил не менее четырех вылетов.

Кроме этого, летчики транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ-5 совершенствовали выполнение сложных элементов пилотирования и аэронавигации. Экипажи отработали зависания над точкой, посадки на неподготовленные площадки ограниченного размера, а также управление боевыми машинами на предельно малых и предельных высотах.

Напомним, что в конце декабря на аэродром Остров в Псковской области были переброшены восемь вертолетов Ка-52 с завода изготовителя для укомплектования вновь сформированного полка армейской авиации Западного военного округа.

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