0
18:30
До -14 градусов опустится температура в Псковской области 13 января
16:16
Александр Котов: Прокуратура — это орган, который помогает людям найти справедливость
16:01
Профессионализм и истинный патриотизм работников псковской прокуратуры отметили областные власти
15:42
Сергей Белов: Прокурор — это особый путь в жизни
14:13
Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина организуют в приёмных «Единой России» в Пскове и Великих Луках
13:33
Михаил Ведерников проконтролировал результаты работы на стройплощадке Перинатального центра
12:47
Псковские дали
Еще новости
Общество

Более 2 тысяч тонн запрещённых товаров выявила мобильная группа Псковской таможни за 2017 год

За 2017 год мобильная группа Псковской таможни выявила более 2 тысяч тонн товаров, на ввоз которых в России установлены запреты и ограничения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе таможни.

В ведомстве создано подразделение для проведения данного контроля с использованием мобильных комплексов. Для укомплектования штата отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров 11 января был объявлен конкурс на замещение вакантных должностей. Информация о конкурсе размещена на сайте таможни в разделе «Кадровое обеспечение. Вакансии таможен и аппарата СЗТУ» и государственной информационной системе «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров».

В распоряжение Псковской таможни поступили 3 специальных автомобиля для обеспечения работы мобильной группы, в том числе и вблизи российско-белорусской границы. Автомобили оборудованы современными техническими средствами контроля (автоматизированные рабочие места, средства защиты информации, связь, бесперебойное электропитание). В состав специального оборудования комплекса входит также управляемая ip-видеокамера наружного наблюдения. С помощью «начинки» автомобиля обеспечивается не только видеонаблюдение, но и осуществляются проверочные мероприятия. Мобильный комплекс на базе полноприводного автомобиля предназначен для выездной работы на транспортных магистралях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До -14 градусов опустится температура в Псковской области 13 января
12 января 2018
До -14 градусов опустится температура в Псковской области 13 января
Александр Котов: Прокуратура — это орган, который помогает людям найти справедливость
12 января 2018
Александр Котов: Прокуратура — это орган, который помогает людям найти справедливость
Профессионализм и истинный патриотизм работников псковской прокуратуры отметили областные власти
12 января 2018
Профессионализм и истинный патриотизм работников псковской прокуратуры отметили областные власти
Сергей Белов: Прокурор — это особый путь в жизни
12 января 2018
Сергей Белов: Прокурор — это особый путь в жизни
Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина организуют в приёмных «Единой России» в Пскове и Великих Луках
12 января 2018
Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина организуют в приёмных «Единой России» в Пскове и Великих Луках 2
Михаил Ведерников проконтролировал результаты работы на стройплощадке Перинатального центра
12 января 2018
Михаил Ведерников проконтролировал результаты работы на стройплощадке Перинатального центра
С профессиональным праздником поздравил псковских сотрудников прокуратуры Александр Котов
12 января 2018
С профессиональным праздником поздравил псковских сотрудников прокуратуры Александр Котов
Александр Борисов избавился от приставки «врио»
11 января 2018
Александр Борисов избавился от приставки «врио»

Идет загрузка...