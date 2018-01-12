Более 2 тысяч тонн запрещённых товаров выявила мобильная группа Псковской таможни за 2017 год

17:35, 12 января 2018, ПАИ

За 2017 год мобильная группа Псковской таможни выявила более 2 тысяч тонн товаров, на ввоз которых в России установлены запреты и ограничения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе таможни.

В ведомстве создано подразделение для проведения данного контроля с использованием мобильных комплексов. Для укомплектования штата отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров 11 января был объявлен конкурс на замещение вакантных должностей. Информация о конкурсе размещена на сайте таможни в разделе «Кадровое обеспечение. Вакансии таможен и аппарата СЗТУ» и государственной информационной системе «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров».

В распоряжение Псковской таможни поступили 3 специальных автомобиля для обеспечения работы мобильной группы, в том числе и вблизи российско-белорусской границы. Автомобили оборудованы современными техническими средствами контроля (автоматизированные рабочие места, средства защиты информации, связь, бесперебойное электропитание). В состав специального оборудования комплекса входит также управляемая ip-видеокамера наружного наблюдения. С помощью «начинки» автомобиля обеспечивается не только видеонаблюдение, но и осуществляются проверочные мероприятия. Мобильный комплекс на базе полноприводного автомобиля предназначен для выездной работы на транспортных магистралях.