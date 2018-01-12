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Александр Котов: Прокуратура — это орган, который помогает людям найти справедливость

«Прокуратура — это орган, который помогает людям найти справедливость», - заявил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов на торжественном собрании в честь Дня работника прокуратуры, которое проходит в Псковском академическом театре драмы 12 января. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Котова, бескомпромиссная реакция прокуратуры на беззаконие повышает доверие к органам власти. «Прокуратура, к большому сожалению, становится последней инстанцией, для тех, кто пытается найти справедливость. И в этом смысле нет другого органа, который способен был бы справиться с этой задачей», - подчеркнул спикер облсобрания.

Он также поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником от лица Псковского областного Собрания, и поблагодарил прокурора области Сергея Белова за тесное сотрудничество с органами власти. «У нас конструктивное взаимодействие при работе над законами. Спасибо вам за такую тщательную работу», - отметил Александр Котов

Также он напомнил, что прокуратура Псковской области обладает правом законодательной инициативы. «Мы всегда рады этой инициативе, наша работа продолжится в конструктивном ключе», - добавил спикер облсобрания.

Напомним, Российская прокуратура учреждена 12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату.

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