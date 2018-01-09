Мультиварку и два телефона украл великолучанин у знакомой

16:26, 12 января 2018, ПАИ

Мультиварку и два мобильных телефона украл 19-летний безработный великолучанин у своей знакомой.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, кража произошла в сентябре 2017 года в квартире дома по улице Дружбы у 33-летней жительницы Великих Лук. Ущерб составил более 4 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали подозреваемого, часть похищенного у него изъято. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Сейчас оно направлено для рассмотрения в суд.