В псковской прокуратуре служат достойные и честные люди - главный федеральный инспектор по региону

16:34, 12 января 2018, ПАИ

В прокуратуре Псковской области служат достойные и честные люди, профессионалы, заявил главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с торжественного собрания в честь Дня работника прокуратуры, которое проходит в Псковском академическом театре драмы 12 января.

Андрей Калинин отметил, что в России прошло немало драматических событий, но во все времена для прокуратуры были главными беспристрастность при принятии решений, чувство справедливости. «Самое важное в работе прокуратуры — ее правозащитная функция. Сотрудники прокуратуры Псковской области всегда отличали сплоченностью и профессионализмом», - заметил инспектор и поздравил собравшихся с праздником.

Председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев присоединился к поздравлениям от имени судейского сообщества. Он сказал, что органы прокуратуры - надёжная опора государственности, обеспечивающая правовую стабильность в стране. По его словам сотрудники ведомства выполняют очень сложные и ответственные задачи. «Важным направлением является участие в рассмотрении уголовных, гражданских и административных дел», - подчеркнул председатель областного суда и отметил принципиальность государственных обвинителей, которые способствуют вынесению справедливых и законных судебных решений.

«В сознании наших граждан укрепляется уверенность в правоте закона и торжестве справедливости», - добавил Валерий Кондратьев. Он заметил, что с этого года в районных судах появятся суды присяжных. «Между областным судом и прокуратурой сложились хорошие взаимоотношения», - сказал председатель суда и пожелал работникам прокуратуры благополучия.

Начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин поблагодарил сотрудников надзорного ведомства за вклад в дело укрепления законности, честность и принципиальность. «Желаем сотрудникам выдержки и стойкости, а ветеранам – хорошего здоровья!» - заявил он.