Мошенничества от имени налоговых органов участились в Псковской области

16:48, 12 января 2018, ПАИ

В Псковской области участились случаи мошеннических действий, которые совершаются от имени налоговых органов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Мошенники звонят руководителям коммерческих структур, представляясь руководством инспекции, и предлагают за определенное денежное вознаграждение оказать содействие в решении возникающих проблем налогоплательщиков, перечислив при этом деньги на расчетный счёт в качестве оплаты за оказанные услуги.

В инспекции подчеркнули, что налоговые органы Псковской области не имеют ни какого отношения к указанным действиям. В данном случае налицо все признаки мошеннических действий неизвестных лиц в отношении налогоплательщиков с использованием данных налоговых органов.

В связи с этим управление просит сообщать информацию о фактах совершения мошенничеств в правоохранительные органы, а также по телефонам УФНС России по Псковской области: +7 (8112) 699-200, +7 (811) 699-274.