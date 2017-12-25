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Прайс на размещение агитационных материалов на телеканале Первый Псковский на выборах президента РФ 18 марта 2018

Телеканал Первый Псковский предлагает услуги по изготовлению агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах президента РФ 18 марта 2018 года в соответствии с прайсом:

Стоимость размещения видеоролика 1 сек. Цены указаны в рублях. НДС не облагается.

Время размещения

Будни

Выходные

07.00 – 18.59

70

120

19.00 – 23.59

120

00.00 – 06.59

50

Скидки на размещение видеоролика:

  1. Объёмная

Минуты

Скидка, %

От 20 минут

5%

От 40 минут

10%

От 60 минут

15%
  1. Партнерская

Период размещения

Скидка, %

От 2 недель

5%

От 3 недель

10%

  Предоставляемые скидки СУММИРУЮТСЯ и действуют при условии предоплаты

Стоимость изготовления и размещения сюжета. Цены указаны в рублях. НДС не облагается.

Новости Псков (Пн.-Пт. 19.30, 22.00)

20 000 р. (до 2-х минут, 1 выход)

Новости Псков итоговые (Сб.-Вс.)

25 000 р (до 2-х минут, 1 выход)

Стоимость предоставления времени в эфире. Цены указаны в рублях. НДС не облагается.

Время выхода

                        70 р. /1 сек

                00.00 - 18.59 Пн.-Вс.

19.00 – 23.59 Пн.-Вс.

     150 р. /1 сек

 

 

 

 

 

Вся реклама принимается в строгом соответствии с законом «О рекламе».

Возможны изменения графика в случае изменения хронометража рекламных блоков или сетки вещания телеканала. Подробности 8 (8112) 60 07 07

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  • Выборы президента - 2018
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