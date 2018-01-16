Юлия Белобородова: Туристов больше, чем видно по отчётам

10:54, 16 января 2018, ПАИ

Первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова, в чьём ведении находится туристическая сфера региона, подвела для Псковского агентства информации ретроспективные итоги развития отрасли.

Сомнительные цифры Росстата

Наблюдение и учёт развития отрасли туризма мы начали вести с 2009 года, поэтому сегодня можно говорить об определённой динамике. Например, тогда туристический поток в Псковскую область составлял порядка 239 тысяч человек. К сожалению, с тех пор принцип подсчёта туристов не поменялся. Туркомпании, региональные и федеральные органы власти по-прежнему пытаются решить: каким образом считать туристов, прибывающих в регион.

Цифры, которыми мы оперируем, - данные от коллективных средств размещения, данные Росстата. Прогнозируемая цифра туристов, посетивших регион в 2017 году, составляет 380 тысяч человек. Это тоже информация, которую даёт Росстат. Но если посмотреть на реальный поток, а мы, например, считаем и входные билеты в музеи, то, например, на новогодних праздниках только в Изборске побывали 7 тысяч человек. Поэтому туристов у нас гораздо больше, чем получается по официальным данным. Ведь Росстат делает свою выборку, а у нас в региональной туристической сфере работают в основном микропредприятия, которые, по нормам, подают свои отчёты раз в пять лет. В итоге цифры у Росстата выходят весьма сомнительные. Их, как минимум, надо умножать на два. Это общефедеральная проблема. Минкульт прикладывал усилия к тому, чтобы изменить ситуацию, поменять методику и формы, но, к сожалению, Росстат навстречу не пошёл. Мы с Минкультом и муниципалитетами пытаемся мониторить ситуацию самостоятельно, оценивать происходящее, опираясь на объекты показа: это хоть какая-то возможность «потрогать» туристический поток руками.

Портрет туриста

За последние 8-9 лет портрет туриста, посещающего регион, в общем, не поменялся. Область по-прежнему интересна как школьным группам, так и индивидуальным туристам, чаще всего это семьи с детьми. Но по характеру групп произошли большие изменения. Если ранее большую часть туристического потока занимали организованные группы (на автобусах, поездах), то сейчас крен идёт в сторону индивидуального потока. Чаще всего это каникулярное, праздничное время, когда родители с детьми выбираются в соседние регионы.

Есть тенденция к снижению детского туризма, но мы прекрасно осознаём, что правила перевозки детей ужесточились, поэтому некоторые образовательные учреждения в не отправляют школьников в другие регионы, чтобы избежать каких-то нормативных проблем. У нас, к счастью, это направление развивается очень активно. Мы плотно работаем с Управлением образования Псковской области, разработано большое количество программ для школьных групп. Кроме того, есть федеральный проект «Живые уроки», в который мы вступили в прошлом году и сейчас активно работаем по продвижению проекта. Его частью является проект «Псковские уроки». Он рассчитан на школьников с 1 по 11 класс. Мы уже начали реализацию проекта, в прошлом году состоялись порядка 450 мероприятий: это и квесты, и экскурсии, и конкурсы, и информационные туры. Тесно работаем со школами, с туроператорами, проводим рекламную кампанию, надеемся на особый прорыв в этом году. У нас по этому проекту большие планы.

Кто на новенького?

В последнее время на туристическом рынке появилось намного больше предложений. Старые обкатанные программы вроде «Псков — Печоры — Пушкинские Горы» десятилетиями продавались и местными туроператорами, и операторами федерального уровня, но мы решили несколько поменять ситуацию. В прошлом году среди туроператоров прошёл интересный конкурс. Они разработали конкретные туристические пакеты по маршрутам «Серебряного ожерелья», участницей которого в том числе является и Псковская область, предложения, связанные с 800-летием Александра Невского. Теперь компании-победители смогут пригласить к себе коллег из других регионов и продвинуть свой продукт на рынке.

У нас масса всевозможных направлений, которые не были полноценно использованы. Это, конечно, Порхов, Гдовский район, русские усадьбы, которые были незаслуженно отодвинуты на второй план. Сейчас большое внимание к усадьбам Римского-Корсакова, Мусоргского. На рынок активно выходит усадьба Софьи Ковалевской. Мы стараемся популяризовать и другие направления. В Псковской области есть на что посмотреть. Также появились очень интересные формы, например, в виде парковой усадьбы в Ореховно. Мы провели инфотур для операторов, и этот объект также вошёл в перечень продуктов, которые предлагают туристам.

В собственном соку

В туристическом смысле сейчас развиваются те муниципалитеты, которые осознают, насколько богатый потенциал имеется на их территории. Ранее турбизнес в основном ассоциировался с Пушкиногорским и Печорским районами. Теперь мы прекрасно знаем о том богатстве, которое есть в Дедовичском, Порховском, Гдовском районах. Появились туроператоры, которые работают в муниципалитетах и продвигают эти территории. Муниципалитеты стали активнее участвовать в процессе продвижения и формирования услуг для развития туризма на своих территориях. Среди муниципальных образований также прошёл конкурс, их задачей было предложить туроператорам какую-нибудь туристическую «изюминку», презентовать её. Районы активно принимали в этом участие. Многое из представленного туроператоры сейчас используют в своих программах.

В 2009 году работа в этом направлении шла в основном только внутри туристического сообщества. Оно своими силами пыталось создать для себя территорию, комфортную для приёма туристов. Теперь это стало интересно и самим муниципалитетам, обратила внимание эксперт. Понятно, что объекты показа должны быть в надлежащем состоянии, важна и транспортная логистика, и комфортная среда для туристов.

«Сердце Пскова»

Всем прекрасно известен туркластер «Псковский», благодаря которому в Пскове появилось множество прогулочных зон. В прошлом году даже возник новый туристический маршрут, который так и называется «По набережным города Пскова». С завершением реконструкции улицы Свердлова планируется окончательная организация велосипедного движения вокруг стен Окольного города. Здесь мы активно работаем с администрацией Пскова, будем заниматься продвижением, разработкой навигации. У маршрута уже есть название - «Сердце Пскова».

Люди, которые были в Пскове лет пять назад, конечно, замечают, как изменилась территория вокруг Кремля. Если раньше там был непролазный бурелом, то теперь — активная прогулочная зона. Появились новые красивые видовые точки — смотровые площадки на Золотой набережной, с которых можно увидеть всё великолепие Псковского кремля. Благоустроенная, комфортная среда, которая создана в результате реализации крупных проектов, оставляет у туристов очень позитивное впечатление. Даже во внеэкскурсионное время приятно прогуляться по территории Детского парка. Естественно, отзывы туристов только положительные.