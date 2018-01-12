Свыше 150 несанкционированных свалок ликвидированы в Пскове в 2017 году

17:44, 12 января 2018, ПАИ

Свыше 150 несанкционированных свалок объёмом более 15,5 тыс. кубических метров ликвидированы в 2017 году в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В Управлении городского хозяйства администрации муниципалитета пояснили, что эта цифра сравнима с показателями двух предыдущих годов. В целом из Пскова в прошлом году вывезли более 32 тыс. кубических метров.

В пресс-службе отметили, что по-прежнему наиболее проблемными по образованию несанкционированных свалок являются территории частного сектора. В адрес жителей этих домовладений выданы более 200 уведомлений об устранении нарушений Правил благоустройства санитарного содержания и озеленения города.

Наиболее часто в 2017 году коммунальщикам приходилось ликвидировать несанкционированные свалки на улице Трохина, в Каменном переулке, на улице Экипажа Гудина.

Управление городского хозяйства в прошлом году активно взаимодействовало с региональным отделением Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Псковской области по вопросам обнаружения и ликвидации несанкционированных свалок. По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Сергея Елизарова, работа с УГХ была очень плодотворной и результативной. Он выразил надежду на её продолжение и в этом году.