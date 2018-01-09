За угон ВАЗа будут судить жителя Великолукского района
В Великих Луках суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в краже ВАЗа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в октябре 2017 года в Великих Луках от дома по улице Дружбы был похищен автомобиль ВАЗ-2107, принадлежащий 26-летнему горожанину, который оставил машину не закрытой.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 26-летнего безработного, неоднократно судимого жителя Великолукского района. Угнанная машина была обнаружена.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).