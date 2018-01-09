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За угон ВАЗа будут судить жителя Великолукского района

В Великих Луках суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в краже ВАЗа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в октябре 2017 года в Великих Луках от дома по улице Дружбы был похищен автомобиль ВАЗ-2107, принадлежащий 26-летнему горожанину, который оставил машину не закрытой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 26-летнего безработного, неоднократно судимого жителя Великолукского района. Угнанная машина была обнаружена.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

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