Более тысячи аварий на системах жизнеобеспечения зафиксированы в Пскове в 2017 году

18:12, 12 января 2018, ПАИ

В 2017 году в Пскове на системах жизнеобеспечения были зафиксированы 1 тыс. 8 аварий, в том числе 449 случаев нарушения холодного водоснабжения, 364 - горячего водоснабжения, 152 – теплоснабжения, 25 – электроснабжения, 18 – газоснабжения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на итоговые данные Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Комитета по делам ГО и ЧС администрации Пскова.

Благодаря оперативному реагированию все аварийные ситуации устранялись в рабочем порядке. Чрезвычайных ситуаций в прошлом году не произошло.

Также в 2017 году в Пскове отработаны 56 штормовых предупреждений, среди них 47 - по усилению ветра (упали 100 деревьев), 6 случаев пожарной опасности, 2 грозы, один гололёд. Кроме того, зарегистрированы 138 пожаров: 35 - в жилом фонде, 76 – в нежилом, 27 возгораний автомобилей. Также в указанный период зафиксированы 136 возгораний мусора на открытых территориях, 14 палов травы.

Как отметили в ЕДДС Пскова, в городе проводится систематический мониторинг территорий на предмет освещенности улиц, образования наледей и сосулек, подтоплений, уборки. С 20 сентября 2017 года отдел начал работать в системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Псковской области в рамках опытной эксплуатации системы. Поступили 6 тыс. 169 обращений, отработана 301 карточка.

Всего за отчетный период в ЕДДС обратились 70 тыс. 980 горожан: по вопросам городского хозяйства – 47 тыс. 211, по системам жизнеобеспечения – 13 тыс. 174, по работе управляющих компаний – 5 тыс. 492, прочих – 17 тыс. 547.