Срок подачи заявок на конкурс грантов проекта «Дружественные города» продлён в Псковской области

18:15, 12 января 2018, ПАИ

До 20 января продлён срок подачи заявок на конкурс Программы малых грантов проекта «Дружественные города» на реализацию мини-проектов по развитию природной и культурной городской среды, доступной и дружелюбной для людей с ограниченными возможностями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре устойчивого развития Псковской области.

В конкурсе Псковской областной общественной организации «Чудской проект» могут принять участие социально ориентированные НКО региона. Подробную информацию о конкурсе и документацию можно найти на сайте ПООО «Чудской проект».

Телефон: +7 (8112) 720688 (менеджер по связям с общественностью проекта «Дружественные города» Андрей Васильев).