10 иностранцев будут выдворены из России за попытку пересечь границу в Печорском районе

18:17, 12 января 2018, ПАИ

11 января Печорский районный суд приговорил к выдворению из России 10 иностранных граждан, задержанных в начале года за попытку незаконного пересечения государственной границы в обход установленных пунктов пропуска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Рано утром 12 января в районе деревни Трофимкино Печорского района пограничный наряд задержал четырех иностранных граждан и сопровождающего их гражданина России, которые двигались в сторону государственной границы с целью ее незаконного пересечения.

Задержание состоялось благодаря местному жителю, сообщившему пограничникам о замеченных им неизвестных азиатской внешности.