Владимир Путин поручил полпреду в СЗФО нацеливать местные власти на решение проблем жителей округа

18:31, 12 января 2018, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил своему новому полномочному представителю в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову внимательно подходить к проблемам, с которыми сталкиваются жители округа, и нацеливать местные власти на решение этих вопросов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Александр Беглов доложил президенту о ситуации в СЗФО. В частности, говоря о зарплатах, он отметил, что в органах местного самоуправления, а также у военных нарушений по задолженности заработной платы нет.

Полпред проинформировал о некотором отставании по срокам в обеспечении местами в детских садах, пообещав, что в течение первого полугодия этот вопрос будет полностью закрыт. «Что касается школ, второй смены. Думаю, что в течение 2018 года мы постараемся полностью эту проблему закрыть», - добавил Александр Беглов.

Также Александр Беглов доложил о проблемах с реализацией программы переселения из аварийного фонда. «Здесь работы очень много и тоже есть определённые отставания. Надо ускорять, усиливать, создавать условия, чтобы исполнительная власть и муниципалы решали этот вопрос», - отметил полпред. Он пообещал в ближайшее время провести совещание с каждым губернатором по этой проблеме.

«Главное, чтобы все региональные команды работали эффективно над решением вопросов, о которых вы сказали», - заявил Владимир Путин.

Он отметил, что имеющихся проблем на самом деле больше, чем озвучил полпред.

«Но я очень рассчитываю на то, что вы критически будете подходить к реалиям, с которыми люди сталкиваются на местах, и будете нацеливать соответствующие структуры власти – муниципальные, региональные – на решение этих вопросов» - добавил президент.