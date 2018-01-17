Откуда есть пошли мирожские белочки

09:35, 17 января 2018, ПАИ

В конце 2017 года Псковское агентство информации рассказало, что территорию расположенного в самом сердце Пскова Спасо-Преображенского Мирожского монастыря заселили белками. Выбрав погожий январский день, фотокорр ПАИ Дарья ХВАТКОВА побывала в обители, чтобы поснимать мирожских белок и узнать о них поподробнее.

Судя по всему, мирожские монахи переняли опыт своих печорских коллег: в Псково-Печерском монастыре этих зверьков уже очень много. В Псков белок привез паломник: он профессионально занимается их разведением на ферме в Ленинградской области. Предполагается, что зверьки будут плодиться и размножаться, заселяя территорию монастыря и прилегающего к нему дендропарка.

В «обельчении» обители монахам помогали промышленные альпинисты, профессионально занимающиеся высотными работами. «Высоко на дереве надо было закрепить домик, потом на веревке я поднимал белку, подставлял стык в стык выход из переноски к входу в домик, ждал, пока белка заселится, и только после этого спускался. И так 10 раз», - так описал ход работ один из их участников.

Первоначально в Мирожу привезли 12 зверьков, но 2 из них в процессе «новоселья» сбежали. В монастыре, впрочем, не теряют надежды на их возвращение к сородичам.

Белок можно покормить: на территории монастыря организована продажа орехов по символической цене. Потчевать зверьков лакомствами, принесенными с собой, строго воспрещается: об этом гласит табличка перед входом в обитель. Монахи поясняют, что белки были выведены в неволе, и не могут есть всё подряд, как их дикие собратья.

Судя по всему, белки вполне освоились на новом месте. Они свободно перемещаются по территории и охотно позируют фотографам.