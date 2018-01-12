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Общество

Заяц-беляк попался в кадр одной из фотоловушек Полистовского заповедника

Заяц -беляк попался в кадр одной из фотоловушек Полистовского заповедника. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

Отмечается, что заяц-беляк - достаточно крупное млекопитающее из семейства зайцеобразных. Обычный вид для Северной Европы, на территории России распространен от тундр на севере до окраин лесной зоны на юге, обитает и в Полистовском заповеднике и его охранной зоне.

Окраска зайца-беляка меняется в зависимости от сезона: летом он носит серо-бурую шубку, а зимой становится полностью белым (темными остаются только кончики ушей), благодаря чему отлично маскируется на снегу.

Питание зайца также зависит от сезона. В теплое время года заяц-беляк питается зелеными частями растений, иногда добавляя в рацион грибы, ягоды и хвощи, а зимой переходит на грубые корма - побеги и кору различных деревьев и кустарников.

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