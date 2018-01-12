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Более 140 мероприятий провели псковские активисты проекта «Историческая память» в 2017 году

В организации и проведении более 140 культурно-исторических и патриотических мероприятий приняли участие псковские активисты партийного проекта «Единой России» «Историческая память» в прошлом году. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», об этом сообщил председатель общественного совета проекта Павел Дроздов на заседании 12 января.

В частности, он отметил, что в 2017-м прошли многочисленные презентации книги «Во славу России: псковичи в истории российского флота», которая была издана в рамках партпроекта «Историческая память» в конце 2016 года. Чтобы она вышла в свет, понадобилось более 500 тысяч рублей, уточнил Дроздов. 

«Партийный проект работает давно и активно, так и будет продолжаться, - констатировал он. - План на 2018 год уже разработан, и он очень обширный, не меньше предыдущего. Мы охватываем все знаменательные события и памятные даты, которые интересны школьникам, студентам и гостям Пскова». Достигнутые результаты и перспективы обсудили сегодня на заседании ветераны, представители городской власти и общественности. 

Говоря о планах на ближайшее время, Дроздов акцентировал внимание на необходимости финансирования развития Псковского музея флота и сообщил о подготовке соответствующей заявки. «Нужно проекционное оборудование, выставочные витрины с подсветкой, буклеты и так далее. Мы надеемся в рамках партпроекта «Историческая память» заняться оформлением музея для его дальнейшей более качественной работы», - заявил Дроздов. 

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