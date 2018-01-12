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Общество

Более 70 тыс звонков поступило от псковичей в единую диспетчерскую службу в 2017 году

Единая дежурно-диспетчерская служба Комитета по делам ГО и ЧС администрации Пскова подвела итоги за 2017 год. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, всего за отчетный период поступило 70 980 обращений от горожан: по вопросам городского хозяйства – 47 211, по системам жизнеобеспечения – 13 174, по работе управляющих компаний – 5 492, прочих – 17 547.

Аварий на системах жизнеобеспечения зафиксировано 1008, из них 449 - нарушение холодного водоснабжения, 364 - нарушение горячего водоснабжения, 152 – теплоснабжения, 25 – электроснабжения,18 – газоснабжения. Благодаря оперативному реагированию, все аварийные ситуации устранялись в рабочем порядке. Чрезвычайных ситуаций в прошлом году не произошло.

В 2017 году в Пскове отработано 56 штормовых предупреждений: в том числе 47 - по усилению ветра (упало 100 деревьев), 6 случаев пожарной опасности, 2 грозы, один гололёд. Кроме того, зарегистрировано 138 пожаров: 35 - в жилом фонде, 76 – в нежилом, 27 возгораний автомобилей. Также в указанный период зафиксировано 136 возгораний мусора на открытых территориях,14 палов травы.

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