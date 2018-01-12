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1,5 млн рублей направят на реставрацию псковской Церкви Косьмы и Дамиана с Примостья
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Культура

1,5 млн рублей направят на реставрацию псковской Церкви Косьмы и Дамиана с Примостья

В Псковской области готовится к реставрации псковская Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, об этом сообщили в Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры Российской Федерации.

Дирекция заключила договор с псковской организацией на проведение комплексных научных исследований памятника архитектуры 15 века, а также разработку проектной и рабочей документации. Стоимость контракта составляет 1,5 млн рублей.

Современное состояние памятника оценивается как неудовлетворительное, в отдельных местах — аварийное. Специалисты подчеркивают, что для дальнейшего сохранения объекта культурного наследия необходим комплекс реставрационных работ.

Церковь в честь святых Косьмы и Дамиана располагается на развилке улиц Леона Поземского и Герцена и увязывает Запсковье с Кремлем и центром города, тем самым имеет большое градостроительное значение. Храм отличается использованием пяти декоративных арок на апсиде вместо традиционных четырех. Архитектурный интерес представляет также наличие с восточной стороны двух прямоугольных апсид, примыкающих к центральной, полукруглой. Такой вариант есть только в церкви Успения Богородицы в Мелетово.

Храм не единожды подвергался разрушениям. В 1507 году взорвался боевой запас пороха, хранившийся в южном приделе. Придел был полностью разрушен, а сама церковь серьезно пострадала. За годы Великой Отечественной войны храм был значительно поврежден.

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