До тысячи звонков поступает в аварийно-спасательную службу Псковской области каждые сутки

21:47, 12 января 2018, ПАИ

От 350 до тысячи звонков поступает в аварийно-спасательную службу Псковской области каждые сутки. Как рассказали в пресс-службе региональной администрации, такую информацию озвучил директор Центра обработки вызовов «Система-112» Вячеслав Пан во время визита врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В пятницу, 12 января, он побывал в структурных подразделениях Главного управления МЧС России по Псковской области и оценил их готовность к обеспечению безопасности.

На базе аварийно-спасательной службы региона врио губернатора посмотрел специализированную технику и возможности службы по ликвидации аварий на воде, в дорожно-транспортных происшествиях, при обезвреживании взрывоопасных предметов, оказании медицинской помощи и химических авариях. Здесь работают 90 человек, в том числе 82 аттестованных спасателя. Самый юный из них — 7-месячныйлабрадор по кличке Федя. После обучения собака будет заниматься поиском пропавших людей.

Начальник управления Валерий Филимонов рассказал, что служба располагает 22 единицами автомобильной техники, 17 плавательными средствами и 2 парапланами. Ежегодно АСС обслуживает до 1,5 тыс вызовов и выполняет 3 вида аварийно-спасательных работ (поисково-спасательные, аварийно-спасательныеи газоспасательные). Кроме того, силы и средства ГУ МЧС используются для обеспечения населения, проживающего в труднодоступных местах, продуктами, лекарствами, медицинской помощью, а также привлекаются в помощь энергетикам и полицейским.

Михаил Ведерников осмотрел технику и образцы обмундирования спасателей и поинтересовался, располагает ли база отапливаемыми боксами для ее хранения. Валерий Филимонов ответил, что подобных боксов в АСС пока нет, но их наличие позволило бы сократить время реагирования на вызовы.

Кроме того, руководителю региона показали помещения, где сотрудники аварийно-спасательной службы проходят обучение, тренируются, отдыхают, проходят реабилитацию, а также хранят свои «трофеи» — обезвреженные снаряды времен Великой Отечественной войны.

В Центре обработки вызовов «Система-112» врио Губернатора спросил, какой объем вызовов обслуживает центр, и в какой помощи со стороны области нуждается. Директор центра Вячеслав Пан ответил, что уже сейчас в ситуационный центр каждые сутки поступает от 350 до тысячи звонков. В перспективе единый номер 112 должен принимать экстренные вызовы со всей территории Псковской области. Для этого требуется создание резервного центра обработки вызовов в Великих Луках, а также единых дежурно-диспетчерских служб в муниципалитетах региона.

По итогам рабочего визита Михаил Ведерников взял озвученные вопросы в проработку. «Безопасность граждан для нас превыше всего. Несмотря на непростую финансовую ситуацию, у вас порядок, дисциплина, высокий уровень кадровой подготовки специалистов. Мы обязательно продолжим вас поддерживать», — сказал Михаил Ведерников и пожелал спасателям легкой службы.