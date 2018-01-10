Петербургские биологи выяснили, почему люди и звери держат детей слева от себя

21:57, 12 января 2018, ПАИ

Петербургские биологи обнаружили общую черту, характерную для большинства млекопитающих: они предпочитают укачивать маленьких детей слева от себя. Об этом пишет «Российская газета».

«Хотя особенность матерей держать младенца именно на левой руке известна давно, ученые долгое время не знали, почему у человека появилось такое свойство, - отмечают в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета. - Когда-то считалось, что это социальное явление, затем появилось мнение, что это особенность приматов, ведь встречается она и у таких близких родственников Homo sapiens, как гориллы и шимпанзе. Однако последние исследования биологов СПбГУ доказывают, что потребность держать мать в левом поле зрения - это черта, имеющая древние эволюционные корни и свойственная всем млекопитающим, а не только человеку».

Оказалось, что предпочтение смотреть на мать левым глазом - это свойство, характерное в целом для млекопитающих. Все дело в правом полушарии, обрабатывающем информацию от левого глаза, которое задействовано в распознавании социально значимых образов, именно оно доминирует в процессе обработки информации о матери.

Ученые отмечают, что младенец, лежа слева, нервничает куда меньше, чем справа, а «правосторонний» ребенок с возрастом хуже распознает лица.