Псковская полиция осуществляет отбор граждан для обучения в вузах МВД

22:03, 12 января 2018, ПАИ

УМВД России по Псковской области в 2018 году осуществляет отбор и направление граждан для очного обучения в образовательных организациях МВД России, с последующим трудоустройством в органах внутренних дел.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на обучение направляются граждане РФ, владеющие государственным языком, соответствующие квалификационным требованиям, установленным нормативными правовыми актами, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, успешно прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор.

Обучение происходит за счёт средств федерального бюджета. На курсантов и слушателей ВУЗов МВД России распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции. Период обучения засчитывается в стаж службы в ОВД. Поступление на обучение является одновременным поступлением на службы в ОВД.

На период обучения курсанты обеспечиваются:

- бесплатным питанием;

- форменным обмундированием;

- денежным довольствием (составляет от 13 до 26 тысяч рублей в месяц в зависимости от курса обучения и успеваемости).

В период обучения курсантам предоставляется:

- бесплатное место в общежитии;

- ежегодные оплачиваемые отпуска.

Обучение в образовательных организациях системы МВД России даёт молодым людям возможность получить качественное, современное и востребованное образование в одних из самых престижных высших учебных заведениях страны. По завершении обучения молодым специалистам вручается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании и присваивается специальное звание «лейтенант полиции».