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Общество

Жителям Плюсского района псковские спасатели рассказали о противопожарной безопасности

Псковские спасатели рассказали жителям Плюсского района о противопожарной безопасности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в рамках профилактической операции «Отопительный сезон» спасатели провели собрание граждан, подворовые обходы домовладений, в том числе с печным отоплением.

В рамках проведенных мероприятий проведены противопожарные инструктажи, распространены листовки на противопожарную тематику. Сотрудниками пожарного надзора особое внимание уделяется наиболее уязвимым социальным группам населения. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории района, основные причины пожаров и гибели людей.

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