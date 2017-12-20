В январе более 50 тысяч неработающих пенсионеров города Пскова и Псковского района получат прибавку к пенсии

22:11, 12 января 2018, ПАИ

В 2018 году страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров с 1 января увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по Псковской области.

Размер фиксированной выплаты после индексации составляет 4 982,9 руб. в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 руб. (в 2017 году – 78,58 руб.).

Повышение коснулось 50470 неработающих пенсионеров города и района.

Важно отметить, что у каждого получателя прибавка индивидуальна, в зависимости от размера его страховой пенсии.

В среднем в январе страховые пенсии жителей Псковской области увеличились на 378 руб. (с 12622 руб. до 13000руб.). В том числе:

Средний размер страховой пенсии по старости составил 13346 руб. (увеличение на 387 руб.).

Средний размер страховой пенсии по инвалидности 7856 руб. (увеличение на 212 руб.).

Средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца 9451 руб. (увеличение на 330 руб.).

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам с учетом темпа роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы исходя из роста потребительских цен за 2017 год.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.