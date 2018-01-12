Псковичам напоминают правила Крещенского купания

22:17, 12 января 2018, ПАИ

19 января православные отмечают Крещение. В связи с этим сотрудники МЧС напоминают псковичам, правила купания.

Как рассказали Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по Псковской области, для принятия участия в Крещенском купании, нужно захватить с собой необходимые для этого вещи: полотенце, комплект сухой одежды, плавки или купальник, нескользящие тапочки (чтобы не поранить ноги).

• Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега, под присмотром спасателей.

• Такие проруби специально оборудуют на реках и озерах в преддверии Праздника Крещения для массового купания граждан. О нахождения таких мест информируют население через средства массовой информации.

• Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.

• К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно и внимательно.

• Проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой.

• Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой.

• Не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.

• Если с вами ребенок, следите за ним и страхуйте во время его погружения в прорубь.

• Вылезать в вертикальном положении трудно, Необходима страховка и взаимопомощь.

• После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем, наденьте сухую одежду и выпейте горячий чай для защиты от переохлаждения.

Есть также и некоторые противопоказания к купанию в проруби. Например - зимнее плавание противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и некоторых других.