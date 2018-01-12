Псковичам напоминают правила Крещенского купания
19 января православные отмечают Крещение. В связи с этим сотрудники МЧС напоминают псковичам, правила купания.
Как рассказали Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по Псковской области, для принятия участия в Крещенском купании, нужно захватить с собой необходимые для этого вещи: полотенце, комплект сухой одежды, плавки или купальник, нескользящие тапочки (чтобы не поранить ноги).
• Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега, под присмотром спасателей.
• Такие проруби специально оборудуют на реках и озерах в преддверии Праздника Крещения для массового купания граждан. О нахождения таких мест информируют население через средства массовой информации.
• Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.
• К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно и внимательно.
• Проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой.
• Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой.
• Не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.
• Если с вами ребенок, следите за ним и страхуйте во время его погружения в прорубь.
• Вылезать в вертикальном положении трудно, Необходима страховка и взаимопомощь.
• После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем, наденьте сухую одежду и выпейте горячий чай для защиты от переохлаждения.
Есть также и некоторые противопоказания к купанию в проруби. Например - зимнее плавание противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и некоторых других.