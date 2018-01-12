67% россиян намерены прийти на выборы президента 18 марта

22:21, 12 января 2018, ПАИ

Доля россиян, твердо намеренных проголосовать на выборах президента, которые пройдут 18 марта, составила 67 процентов. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенный 8-10 января.

67% опрошенных сказали, что точно примут участие в предстоящих выборах, еще 11% дали ответ "скорее приму". Не настроены приходить на участки 6% респондентов, при этом 3% заявили, что точно не примут участия в голосовании, а 3% - скорее не примут. Еще 15% пока не решили, приходить ли на избирательные участки. 0,4% заявили, что пойдут на выборы и испортят бюллетень. Еще 1% опрошенных затруднился с ответом.

Социологи спросили также о политических предпочтениях респондентов. 81,1% готов отдать голос за действующего президента Владимира Путина. Вторую позицию занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин - 7,6%. За Владимира Жириновского (ЛДПР) проголосовали бы с 4,2%.