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Общество

Замглавы Псковской области проверил в Печорах устранение недоделок в домах для переселенцев в Печорах

Заместитель главы Псковской области Александр Кузнецов посетил 12 января два новых многоквартирных дома в Печорах, построенных для переселенцев из аварийного жилья. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, от жильцов обоих домов поступают жалобы на качество строительных работ.

Первый дом — трехэтажный, на ул. Сельской, 1, — сдан в эксплуатацию 23 ноября прошлого года. В нем для участников адресной программы были выделены 38 квартир. В настоящий момент подрядчик устраняет в здании недоделки строительства в рамках гарантийных обязательств.

Второй дом — восьмиквартирный и расположен по адресу: ул. Сельская, 10. На сегодня подрядчик заменил временное электрическое отопление на газовое и провел в дом горячую воду. Также по гарантии строители продолжают ликвидировать дефекты штукатурки, вентиляции подвального помещения и организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На обоих объектах вице-губернатор оценил объем и качество проделанных работ.

«Что касается дома на Сельской, 1, то его готовность высокая. Приёмку дома запланировали на 22 января и обязательно проведем ее вместе с собственниками жилья. Что касается второго дома, то работы также ведутся, просто по некоторым позициям нужно чуть больше времени для исправления ситуации. Буду держать вопрос на контроле до полного устранения всех недочетов», — сказал вице-губернатор по итогам осмотра жилых домов.

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