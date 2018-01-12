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Общество

Обновление iOS в два раза снизило скорость работы iPhone

Исследователь Мелвин Мугхал (Melvin Mughal) обнаружил, что обновление iOS привело к снижению производительности его iPhone. Об этом пишет Лента.ру. В некоторых случаях скорость уменьшилась на 50 процентов, говорится в исследовании специалиста.

Мугхал тестировал собственный iPhone 6 с iOS 11.2.2 до и после установки патча. Тесты проводились в одинаковых условиях без фоновых приложений. Также на смартфоне не было Jailbreak, не производилось ремонта и прочих изменений системы.

Почти по всем пунктам тестов скорость работы смартфона уменьшилась на 40-50 процентов. Так, в однопоточном тесте производительности процессора падение составило 41 процент, а в многопоточном — 39 процентов.

При этом в Apple заявляют, что обновление 11.2.2 является крайне важным с точки зрения безопасности пользователей, и не рекомендуют его игнорировать. В нем исправляется уязвимость Spectre, которая была обнаружена в середине 2017 года, однако патчи для ее исправления начали выпускать лишь в начале 2018-го. Она с помощью бреши в изоляции программ дает хакеру возможность получить информацию из других приложений.

В декабре 2017 года корпорация Apple призналась в снижении производительности iPhone со старыми аккумуляторами. Это делалось исключительно для предотвращения самопроизвольного выключения аппарата при высокой нагрузке, отмечали в компании.

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