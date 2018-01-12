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Общество

«Ассоциация ветеранов Службы принудительного исполнения» подвела итоги работы за 2017 год

Псковское отделение Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов Службы принудительного исполнения» подвело итоги работы за 2017 год.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, члены Ассоциации активно участвовали в различных мероприятиях Управления, в том числе торжественных и праздничных, посвященных государственным и традиционным датам.

В июле 2017 года ветераны Псковского отделения приняли участие в торжественной церемонии принятия присяги и награждения работников Управления ФССП России по Псковской области медалями за выслугу лет и ведомственными наградами.

Во взаимодействии с профсоюзной организацией Управления ветераны Службы организовали поздравление ветеранам Управления с профессиональным праздником, Днем судебного пристава. В результате были подготовлены поздравительные открытки с символикой Управления ФССП России по Псковской области. При их участии поздравительные открытки к профессиональному празднику получил каждый ветеран Управления. Кроме того, ветераны Управления приняли участие в праздничном концерте, посвященном празднованию Дня судебного пристава.

Также, в 2017 году члены Ассоциации принимали участие в совещаниях, в том числе и межведомственных по актуальным вопросам, касающимся восстановления прав жителей Псковской области.

В мае 2017 года состоялось межведомственное совещание по вопросу: «О незаконном аресте и списании денежных средств клиентов кредитных учреждений, являющихся должниками», принимали участие в благотворительных акциях, проводимых Управлением ФССП России по Псковской области. Так, ветераном Управления, в преддверии Дня знаний, детям чьи родители не платят алименты, организована помощь в виде тетрадей, ручек, карандашей, альбомов и прочих товаров для школы.

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