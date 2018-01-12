«Ассоциация ветеранов Службы принудительного исполнения» подвела итоги работы за 2017 год

22:37, 12 января 2018, ПАИ

Псковское отделение Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов Службы принудительного исполнения» подвело итоги работы за 2017 год.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, члены Ассоциации активно участвовали в различных мероприятиях Управления, в том числе торжественных и праздничных, посвященных государственным и традиционным датам.

В июле 2017 года ветераны Псковского отделения приняли участие в торжественной церемонии принятия присяги и награждения работников Управления ФССП России по Псковской области медалями за выслугу лет и ведомственными наградами.

Во взаимодействии с профсоюзной организацией Управления ветераны Службы организовали поздравление ветеранам Управления с профессиональным праздником, Днем судебного пристава. В результате были подготовлены поздравительные открытки с символикой Управления ФССП России по Псковской области. При их участии поздравительные открытки к профессиональному празднику получил каждый ветеран Управления. Кроме того, ветераны Управления приняли участие в праздничном концерте, посвященном празднованию Дня судебного пристава.

Также, в 2017 году члены Ассоциации принимали участие в совещаниях, в том числе и межведомственных по актуальным вопросам, касающимся восстановления прав жителей Псковской области.

В мае 2017 года состоялось межведомственное совещание по вопросу: «О незаконном аресте и списании денежных средств клиентов кредитных учреждений, являющихся должниками», принимали участие в благотворительных акциях, проводимых Управлением ФССП России по Псковской области. Так, ветераном Управления, в преддверии Дня знаний, детям чьи родители не платят алименты, организована помощь в виде тетрадей, ручек, карандашей, альбомов и прочих товаров для школы.