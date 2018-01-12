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Общество

Псковичей приглашают на выставку «Псков утраченный и сохраненный»

В отделе краеведческой литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки открылась выставка, посвященная городу Пскову и его жителям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Жизнь Пскова передана в фотографиях старых фотомастеров и современников. На выставке представлены альбомы архитекторов-реставраторов Б. С. Скобельцына и Е. Н. Морозкиной, фотографии псковичей.

Также представлена аналоговая (классическая) фототехника из собрания отдела краеведческой литературы, а так же фотографии начала XX века (копии) и 1970-1980-х гг. из личных архивов сотрудников.

Выставка работает до 14 января.

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