В России впервые приобрели электростанции для майнинга криптовалют

23:03, 12 января 2018, ПАИ

Электростанции для майнинга криптовалют впервые приобретены в нашей стране. Об этом пишет «Российская газета». Покупателями стали частные инвесторы. На основе двух небольших ТЭС в Удмуртии и Пермском крае могут быть созданы майнинговая ферма и дата-центр.

Как пишет газета «Коммерсантъ», по мнению экспертов, на электроэнергию сейчас относительно низкие цены, и это в том числе создает возможности для развития дата-центров в стране. Хотя в конкретном случае эффективность старых ТЭС низкая, и это может помешать.

Впрочем, до того момента, как появится законодательство о криптовалютах, плотно заниматься созданием майнинговойфермы и дата-центра приобретатели не планируют.