Старый Новый год встретили в Псковском Красном Кресте дети войны

11:26, 13 января 2018, ПАИ

В Псковском Красном Кресте для пожилых людей из числа целевой группы проекта «Центр досуга и помощи для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» состоялся праздник «Встречаем Старый Новый год». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в благотворительной организации.

«Мероприятие началось с необычной встречи. Псковичей почтенного возраста пришли поздравить с Новым годом и Рождеством молодые зарубежные волонтеры, которые специально для участников мероприятия подготовили небольшой концерт-поздравление, исполнив несколько новогодних песен под аккомпанемент гитары, - рассказали в Псковском Красном Кресте. - Старательность, артистизм и искренность самодеятельных артистов были очень тепло встречены зрителями».

После выступления иностранные волонтеры вместе со всеми участвовали в конкурсах новогодней программы. Участникам встречи предстояло отгонять злых духов веселыми кричалками, изображать новогодний колокольный звон, отгадывать, какие пословицы и поговорки скрыты в словах–«перевертышах».

«Развлекательная программа помогла объединить всех собравшихся в одну большую дружную команду, хотя многие до встречи в Псковском Красном Кресте даже не были знакомы», - отметили организаторы.

Кроме того, участников праздника посетил Дед Мороз. «Пожилые люди с удовольствием вспоминали и читали зимние стихи и дружно пели песни. Два с половиной часа праздничной программы пролетели незаметно. Хорошего настроения участникам встречи добавили вкусное угощение и небольшие сладкие подарки от Красного Креста», - добавили в благотворительной организации.

Напомним, праздничная встреча прошла в рамках проекта «Центр досуга и помощи для пожилых людей – детей войны, в частности жертв фашизма» с использованием средств гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Центр помощи и досуга для пожилых людей начал работать в Пскове с декабря 2017 года и нацелен на улучшение качества жизни людей, относящихся к категории «дети войны» (родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года) и создание условий для их досуга и возможностей для самореализации.

В Центре действует Школа пожилого человека. Это и индивидуальные психологические консультации, обучение навыкам ухода на дому и консультации по вопросам современных технологий и работы в Интернете. Кроме того, для пожилых людей, нуждающихся в особой помощи после выписки из стационаров, организовано постоянное наблюдение сестер милосердия и уход в домашних условиях.

Подопечные проекта по предварительным заявкам могут воспользоваться транспортными услугами для поездок в медицинские и социальные учреждения. В Центре организована работа «Телефона общения» 8-963-338-03-50. Сюда можно позвонить в понедельник, среду и пятницу с 10:00 до 14:00.