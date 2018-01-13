Настольный теннис и уличные тренажёры просят вместо детской площадки жители дома 8 по улице Герцена в Пскове

12:36, 13 января 2018, ПАИ

Сегодня, 13 января, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников встретился с жильцами дома №8 по улице Герцена в Пскове, которые попросили помощи в решении их проблем. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в рабочей поездке по Пскову врио губернатора сопровождал глава администрации города Александр Братчиков.

В частности, жители дома попросили реконструировать их двор. При этом жильцы хотят, чтобы в их дворе были установлены настольный теннис и уличные тренажёры, а не стандартная детская площадка.

Александр Братчиков заметил, что эти мероприятия требуют вложений. Он пообещал обсудить ситуацию с управляющей компаний и, если финансовый вопрос удастся решить в этом году, то просьба жильцов будет выполнена.

Ещё одна проблема – мусор. Ранее контейнеров для отходов было три, потом один по просьбе жильцов убрали, после чего во дворе стало чище. Однако, в контейнеры жилого дома выбрасывает свой мусор расположенный рядом магазин.

На это Михаил Ведерников ответил, что необходимо провести встречу с руководством торговой точки, и если у магазина имеется договор на вывоз мусора, то нужно поставить контейнер на него.

Кроме того, жильцы обратили внимание на отсутствие уличного освещения. Михаил Ведерников сообщил им, что формируется программа по освещению и по этому вопросу он встречался с руководством Ростеха. «Проблему будем решать», - пообещал он.

Также жители дома указали на стоящие рядом неэксплуатируемые здания, одно из которых неоднократно горело. Им пояснили, что эта постройка – памятник регионального значения и снести его нельзя, можно только реконструировать, а на это нужны средства.

По второму соседнему дому Александр Братчиков пообещал провести встречу с владельцем, а также установить, в чьей собственности находится прилегающий земельный участок.

Александр Братчиков отметил, что на решение всех проблем жителей дома 8 по улице Герцена необходимо время, а Михаил Ведерников обозначил срок – 2019 год.