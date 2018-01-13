3,5 тыс. десантников примут участие в состязаниях по различным видам спорта в 2018 году

12:30, 13 января 2018, ПАИ

В наступившем году командование ВДВ планирует привлечь более 3 тыс. 500 спортсменов-десантников к участию в чемпионатах и состязаниях по различным видам спорта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Министерства обороны РФ, в этом году командование ВДВ спланировало около 30 спортивных мероприятий по различным военно-прикладным дисциплинам и профессионально значимым видам спорта.

В частности, пройдёт Спартакиада Вооруженных Сил с участием десантников. В её рамках турниры по армейскому рукопашному бою и самбо состоятся в Иваново, по летнему офицерскому троеборью и военному троеборью и пятиборью – в Самаре, по зимнему офицерскому троеборью и армейскому биатлону - в Мирном, по военно-спортивному ориентированию - в Каменке, по горному троеборью - в Терсколе, по стрельбе из штатного и табельного оружия - в Алабино.

Заключительным спортивным мероприятием 2018 года для десантников станет Кубок Вооруженных сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою имени генерала армии В. Ф. Маргелова, который пройдет в конце декабря в Москве.