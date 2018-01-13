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Общество

Михаил Ведерников в День печати проводит приём для руководителей псковских СМИ

Сегодня, 13 января, врио губернатора Псковской области проводит приём для руководителей СМИ региона, посвящённый профессиональному празднику журналистов – Дню российской печати.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, главных редакторов врио губернатора собрал в Острове. Начались праздничные мероприятия с пресс-чая, во время которого Михаил Ведерников намерен обсудить вопросы взаимодействия со СМИ.

Далее запланирована церемония награждения. Благодарственные письма будут вручены редакциям, чьи СМИ празднуют своё 100-летие.

После официальной части редакторов пригласят на закрытый показ от киностудии «Ленфильм».

Отметим, что впервые в Псковской области глава региона проводит приём для журналистов в День российской печати.

 

  

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